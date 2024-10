Taiwan: Ritorno trionfale di Jiang Hui al National Day Concert di Taipei

05 Ottobre 2024_ Jiang Hui, la celebre cantante taiwanese, ha fatto un emozionante ritorno sul palco dopo nove anni di assenza, esibendosi al National Day Concert tenutosi al Taipei Arena. Durante l'evento, ha cantato tre delle sue canzoni più iconiche, tra cui "甲你攬牢牢" e "家後", insieme a "甜蜜蜜" di Teresa Teng, coinvolgendo il pubblico di 20.000 persone. La sua performance ha suscitato forti emozioni, con il pubblico che ha cantato insieme a lei e ha applaudito calorosamente, dimostrando il suo affetto per la cantante. Jiang Hui ha espresso la sua gioia per il ritorno, rivelando di essere stata molto commossa durante l'esibizione, come riportato da 自由時報. L'evento ha segnato un'importante celebrazione per la Repubblica di Cina, con Jiang Hui che ha anche augurato buon compleanno alla nazione al termine della sua esibizione.