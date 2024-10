Taiwan: Salvatore Ferragamo e TWG Tea presentano un'esclusiva esperienza di afternoon tea

27 Ottobre 2024_ Salvatore Ferragamo, il noto marchio di moda italiano, ha collaborato con il prestigioso brand di tè di lusso TWG Tea per lanciare un'esclusiva esperienza di afternoon tea chiamata "Signorina Capsule". Questo evento, disponibile fino al 3 maggio 2025 presso il salone al quinto piano del TWG Tea Taipei 101, offre un menù ispirato ai profumi e ai colori delle fragranze Ferragamo, con dolci come macarons e cheesecake decorati con il famoso fiocco Vara. Il pacchetto per due persone parte da 1380 dollari taiwanesi, e le prenotazioni possono essere effettuate tramite un numero dedicato. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando l'interesse per la cultura italiana anche a Taiwan. Questa iniziativa rappresenta un connubio tra moda e gastronomia, celebrando l'eleganza italiana in un contesto internazionale.