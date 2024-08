Taiwan: Scandali politici scuotono il Partito Democratico Progressista

24 Agosto 2024_ Il Partito Democratico Progressista (DPP) di Taiwan è al centro di diversi scandali, con l'ex portavoce del governo Chen Tsung-yen accusato di aver ricevuto favori sessuali durante il suo mandato. Inoltre, la deputata Lin Yi-chin è coinvolta in un caso di frode legato ai fondi per assistenti, con il suo ufficio perquisito e diversi assistenti posti sotto custodia. Il DPP ha programmato una riunione per il 27 agosto per discutere le due situazioni e le misure da adottare. Il presidente e presidente del DPP, Lai Ching-te, ha sottolineato l'importanza di mantenere la disciplina personale tra i membri del partito per evitare ulteriori danni. La notizia è riportata da ftvnews.com.tw. Il DPP è il principale partito politico di Taiwan, noto per le sue posizioni pro-indipendenza.