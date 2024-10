Taiwan: Scandalo di corruzione coinvolge il presidente del consiglio comunale di Yunlin

18 Ottobre 2024_ Huang Kai, presidente del consiglio comunale di Yunlin, è stato accusato di corruzione per aver ricevuto tangenti da aziende di energia verde per un totale di 5,9 milioni di dollari taiwanesi. Huang avrebbe esercitato pressioni sulla giunta comunale per garantire l'approvazione di permessi per progetti di energia solare. Fino ad oggi, ha incassato 1,48 milioni di dollari taiwanesi. Il caso è stato riportato da 自由時報, evidenziando la crescente preoccupazione per la corruzione tra i funzionari pubblici a Taiwan. Le indagini hanno portato all'accusa di nove persone, inclusi funzionari pubblici e imprenditori, per vari reati legati alla corruzione e al riciclaggio di denaro.