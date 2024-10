Taiwan: Scontro politico a Keelung per il voto di revoca del sindaco Hsieh Kuo-liang

12 Ottobre 2024_ A Keelung, il sindaco Hsieh Kuo-liang affronta un voto di revoca previsto per il 13 ottobre, con il sostegno di importanti figure del Kuomintang (KMT) come l'ex presidente Ma Ying-jeou e il presidente del partito Zhu Lilun. Hsieh ha ricevuto appoggio anche dal presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, che ha esortato i cittadini a votare contro la revoca per garantire un futuro migliore per la città. Zhu ha sottolineato che questa elezione rappresenta una lotta tra bene e male, invitando il partito di opposizione DPP a collaborare per il bene di Keelung. La fonte di questa notizia è 中國時報. Il voto di revoca è un evento significativo nella politica taiwanese, poiché rappresenta un momento cruciale per il futuro politico di Hsieh e per la stabilità della città.