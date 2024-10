Taiwan: Scoperta rete di traffico d'armi tra Stati Uniti e Taiwan

21 Ottobre 2024_ Le autorità taiwanesi hanno smantellato una rete di traffico d'armi dopo che la dogana statunitense ha intercettato un pacco contenente 16 componenti di armi nascoste in un box di attrezzi. Il principale sospettato, un cittadino con doppia nazionalità taiwanese e statunitense, ha facilitato l'acquisto di armi per un acquirente taiwanese, promettendo profitti enormi. Cinque persone sono state arrestate in connessione con il caso, che segna un importante passo avanti nella cooperazione giudiziaria tra Taiwan e Stati Uniti. La notizia è stata riportata da 自由時報. Le indagini sono in corso per determinare se il traffico di armi fosse un'attività isolata o parte di un'operazione più ampia.