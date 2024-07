Taiwan: Sfide e preoccupazioni per il ritorno della leva obbligatoria

30 Giugno 2024_ Il governo di Taiwan ha annunciato il ritorno della leva obbligatoria a partire dal 2024, ma un rapporto della Taipei School of Economics and Political Science Foundation solleva dubbi sull'efficacia di questa misura. Nonostante l'aumento previsto di coscritti, la gestione e l'addestramento di questi nuovi soldati richiederanno un numero significativo di ufficiali e sottufficiali volontari, che attualmente scarseggiano. Il rapporto evidenzia che la struttura attuale delle forze armate di Taiwan, con una predominanza di soldati rispetto agli ufficiali, potrebbe non beneficiare significativamente dal ritorno della leva obbligatoria. Inoltre, l'incremento dei costi e le sfide nella gestione delle truppe sono preoccupazioni aggiuntive. Lo riporta 中國時報. La fondazione sottolinea anche la necessità di misure per integrare efficacemente le donne nelle forze armate, dato il loro crescente numero.