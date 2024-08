Taiwan: Sostegno politico per il sindaco di Keelung in vista del voto di revoca

24 Agosto 2024_ Il sindaco di Keelung, Hsieh Kuo-liang, sta ricevendo un forte sostegno da parte di politici locali in vista del voto di revoca previsto per il 13 ottobre. I sindaci di Taichung e Nantou, Lu Shiow-yen e Hsu Shu-hua, hanno visitato Keelung per esprimere il loro appoggio, sottolineando l'ingiustizia del sistema di revoca attuale. Hsieh ha affrontato critiche riguardo alla gestione del parcheggio sulla costa est, ma i suoi sostenitori affermano che sta lavorando per il bene della città. La notizia è riportata da ftvnews.com.tw. In un contesto di crescente tensione politica, Hsieh ha annunciato un evento di mobilitazione per il 6 settembre, con la partecipazione di figure di spicco come il presidente del Parlamento, Han Kuo-yu.