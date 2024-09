Taiwan: Sostenitori di Ko Wen-je manifestano a favore del leader del Partito Popolare

08 Settembre 2024_ Circa 700-800 sostenitori del Partito Popolare di Taiwan si sono radunati a Taichung per esprimere solidarietà al loro leader Ko Wen-je, attualmente in custodia cautelare per presunti reati di corruzione legati a un progetto edilizio. I manifestanti, tra cui studenti e lavoratori, hanno espresso scetticismo riguardo alle accuse e hanno criticato i media per la loro copertura negativa. Alcuni hanno paragonato la situazione di Ko a quella di altri politici, suggerendo che se le attuali norme fossero applicate, molti altri funzionari potrebbero essere accusati. La manifestazione è stata organizzata dal Partito Popolare di Taichung, che ha sottolineato l'importanza di un trattamento equo da parte della giustizia. La notizia è stata riportata da udn.com, evidenziando le tensioni politiche in corso a Taiwan.