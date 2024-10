Taiwan: Stati Uniti e Taiwan avviano negoziati per risolvere il problema della doppia imposizione fiscale

29 Ottobre 2024_ Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio di negoziati con Taiwan per affrontare la questione della doppia imposizione fiscale. La prima tornata di discussioni è prevista nelle prossime settimane e mira a ridurre le barriere fiscali che colpiscono le piccole e medie imprese, particolarmente rilevanti per l'ecosistema dei semiconduttori. Questo accordo è considerato cruciale per facilitare gli scambi commerciali e gli investimenti tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da 自由時報. Taiwan, un'isola situata nell'Asia orientale, è un importante attore nel settore tecnologico globale, in particolare nella produzione di semiconduttori.