Taiwan: Stati Uniti e UE sostengono la partecipazione internazionale di Taiwan

13 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno emesso una dichiarazione congiunta a sostegno della partecipazione internazionale di Taiwan, sottolineando l'importanza della pace e stabilità nello Stretto di Taiwan. Durante il settimo Dialogo Stati Uniti-UE sulla Cina, i rappresentanti hanno discusso le politiche relative a Pechino e hanno ribadito il supporto per il coinvolgimento significativo di Taiwan nelle organizzazioni internazionali. Inoltre, hanno espresso preoccupazione per il sostegno della Cina alla Russia nella guerra in Ucraina e hanno condannato le azioni cinesi nei mari orientale e meridionale. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, evidenziando la continua cooperazione tra Stati Uniti e UE in materia di sicurezza nell'Indo-Pacifico. Il prossimo dialogo si terrà a Washington l'anno prossimo.