Taiwan: Stellantis e il debutto di Alfa Romeo e Jeep nel mercato taiwanese

01 Ottobre 2024_ Il gruppo automobilistico taiwanese Shangteng Automobile ha annunciato di aver ottenuto la rappresentanza dei marchi Stellantis, introducendo per la prima volta in Taiwan i modelli Alfa Romeo, Jeep e RAM. L'obiettivo è di lanciare 20 modelli entro il 2027, puntando a vendere oltre 10.000 veicoli all'anno. Alfa Romeo, noto marchio italiano di auto sportive, e Jeep, celebre per i suoi SUV, si uniscono a RAM, un marchio di pick-up americano, per espandere la loro presenza nel mercato asiatico. Shangteng Automobile, che gestisce anche concessionarie di Porsche e Kia, collaborerà con il partner locale Peugeot e Citroën per raggiungere questi ambiziosi traguardi, come riportato da ltn.com.tw. Questa iniziativa segna un passo significativo per l'espansione dei marchi automobilistici italiani e americani in Taiwan, un mercato in crescita per il settore automobilistico.