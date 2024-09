Taiwan: Stellantis prepara il ritorno di marchi italiani sul mercato taiwanese

24 Settembre 2024_ Stellantis, il gruppo automobilistico che include marchi iconici come Alfa Romeo, Fiat e Jeep, sta pianificando il suo ritorno nel mercato di Taiwan. Recenti notizie indicano che il gruppo automobilistico 尚騰 (Shang Teng) potrebbe diventare il nuovo distributore per diversi marchi Stellantis, ampliando così la presenza di questi nomi storici in Asia. La situazione è particolarmente interessante poiché marchi come Maserati e Citroën sono già rappresentati da altri distributori, creando potenziali sovrapposizioni e cambiamenti nel mercato. La fonte di queste informazioni è u-car.com.tw. L'ingresso di Stellantis in Taiwan rappresenta un'opportunità significativa per i consumatori locali di scoprire e apprezzare l'eleganza e la tradizione dei marchi automobilistici italiani.