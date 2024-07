Taiwan: Stranger Eyes in competizione al Festival di Venezia con una colonna sonora innovativa

29 Luglio 2024_ Il film Stranger Eyes è stato selezionato per la competizione ufficiale del Festival di Venezia, uno dei più prestigiosi eventi cinematografici al mondo, e concorre per il Leone d'Oro. La colonna sonora del film, composta dal belga-taiwanese Thomas Foguenne, è frutto di una collaborazione internazionale, registrata sia a Bruxelles che a Taipei. Foguenne, noto per le sue composizioni che uniscono elementi elettronici, etnici e classici, ha già ricevuto riconoscimenti in festival di fama come Locarno e Cannes. La notizia è stata riportata da taiwannews.com.tw. Questo film rappresenta un esempio di come l'arte possa superare i confini, unendo talenti da diverse nazioni e culture.