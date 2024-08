Taiwan: Successo dei film taiwanesi al Festival di Venezia 2024

30 Agosto 2024_ Quest'anno, il Festival Internazionale del Cinema di Venezia ha visto un'eccezionale partecipazione di opere taiwanesi, con sette film in competizione. Tra i titoli in gara, spiccano "Il diario del silenzio" e "Il viaggio dei sogni", entrambi co-prodotti con paesi come Italia e Francia. Inoltre, cinque opere taiwanesi sono state selezionate per la sezione immersiva del festival, dimostrando la crescente influenza della cultura taiwanese nel panorama cinematografico internazionale. La notizia è stata riportata da udn.com. Il festival, che si svolge dal 28 agosto al 7 settembre, rappresenta un'importante piattaforma per il cinema taiwanese, evidenziando la sinergia tra tecnologia e creatività culturale.