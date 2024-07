Taiwan: Summit annuale dell'IPAC a Taipei nonostante le pressioni cinesi

28 Luglio 2024_ Il summit annuale dell'IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China) si svolgerà a Taipei, nonostante le pressioni esercitate da...

28 Luglio 2024_ Il summit annuale dell'IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China) si svolgerà a Taipei, nonostante le pressioni esercitate da funzionari cinesi su diversi parlamentari stranieri per dissuaderli dalla partecipazione. L'IPAC ha confermato che almeno otto membri di parlamenti di cinque paesi hanno ricevuto comunicazioni da diplomatici cinesi prima dell'evento. L'organizzazione ha condannato le interferenze della Cina, sottolineando che tali azioni danneggiano i diritti democratici degli altri paesi e negano a Taiwan il diritto di condurre legittime relazioni diplomatiche. La notizia è stata riportata da 自由時報. In risposta alle intimidazioni, l'IPAC ha annunciato l'espansione della sua alleanza, accogliendo sei nuovi membri, tra cui Colombia e Uruguay, segnando la più grande crescita nella sua storia.