Taiwan: Sviluppato un nuovo farmaco contro il cancro dal NHRI

06 Agosto 2024_ Un team degli Istituti Nazionali di Ricerca Sanitaria (NHRI) di Taiwan ha annunciato lo sviluppo di un nuovo farmaco contro il cancro, che potrebbe fungere da terapia mirata per diversi tipi di tumori. Sotto la direzione di Chang Ching-chang, il team ha lavorato al farmaco per cinque anni, ottenendo risultati promettenti nei trial preclinici. Il farmaco è progettato per colpire una proteina specifica presente nelle cellule tumorali e potrebbe trattare vari tipi di cancro, tra cui quello ai polmoni, al seno e al colon. Il team del NHRI si sta preparando per richiedere l'approvazione per avviare i trial clinici, che potrebbero iniziare già l'anno prossimo, come riportato da Taipei Times. Se i trial avranno successo, il farmaco potrebbe essere disponibile per i pazienti entro i prossimi cinque anni, rappresentando una potenziale svolta nella lotta contro il cancro a Taiwan.