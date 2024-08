Taiwan: Sviluppo della tecnologia scramjet per missili ipersonici

10 Agosto 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha annunciato un programma triennale per sviluppare la tecnologia dei motori scramjet,...

10 Agosto 2024_ Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha annunciato un programma triennale per sviluppare la tecnologia dei motori scramjet, collegata ai sistemi di missili ipersonici. Il programma, supervisionato dall'Istituto Chungshan di Scienza e Tecnologia, si concentrerà sulla creazione di materiali ceramici compositi resistenti al calore e sul miglioramento dell'accensione e della ritenzione della fiamma nei motori scramjet. Questa iniziativa è vista come un passo strategico per potenziare le capacità di deterrenza dell'isola nei confronti della Cina. La fonte di questa notizia è il Taipei Times. Inoltre, il governo ha programmato esercitazioni aeree con munizioni vive e manovre navali nelle acque orientali di Taiwan, evidenziando l'intensificazione delle attività militari nella regione.