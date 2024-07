Taiwan: Tensioni tra Cina e Taiwan, 15 negoziati senza accordo

31 Luglio 2024_ Le relazioni tra Cina e Taiwan si sono nuovamente inasprite, con 15 incontri di negoziazione che non hanno portato a un accordo....

31 Luglio 2024_ Le relazioni tra Cina e Taiwan si sono nuovamente inasprite, con 15 incontri di negoziazione che non hanno portato a un accordo. Esperti avvertono che le prossime settimane saranno cruciali per la situazione geopolitica nella regione. Nonostante i tentativi di dialogo, le divergenze tra le due parti rimangono significative, alimentando preoccupazioni per un possibile deterioramento delle relazioni. La fonte di questa notizia è 中國時報. La tensione tra Cina e Taiwan è storicamente complessa, con Taiwan che si considera uno stato sovrano, mentre la Cina la considera parte del suo territorio.