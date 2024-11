Taiwan: Texas cerca di attrarre TSMC con incentivi per investimenti

06 Novembre 2024_ Il governatore del Texas, Greg Abbott, è in procinto di visitare Taiwan per discutere la possibilità di trasferire gli investimenti...

06 Novembre 2024_ Il governatore del Texas, Greg Abbott, è in procinto di visitare Taiwan per discutere la possibilità di trasferire gli investimenti di TSMC dall'Arizona al Texas, offrendo migliori condizioni di acqua ed energia. Samsung Display ha recentemente cercato supporto da TSMC per soddisfare le richieste di produzione di Apple, evidenziando l'importanza strategica di TSMC nel settore dei semiconduttori. Il presidente di Advantech, Yang Jianmeng, ha sottolineato il ruolo cruciale di Taiwan nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori, grazie a decenni di innovazione tecnologica. La competizione per attrarre TSMC si intensifica, con il Texas che cerca di presentare politiche più vantaggiose per il colosso taiwanese. La notizia è riportata da 工商時報. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, è il principale produttore di semiconduttori al mondo, fondamentale per l'industria tecnologica globale.