Taiwan: Tsai Ing-wen rafforza i legami con l'Europa durante la sua visita a Bruxelles

20 Ottobre 2024_ La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha concluso la sua visita in Europa, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Taiwan e i Paesi europei. Durante il suo soggiorno, ha incontrato oltre 70 membri del Parlamento europeo e altri leader, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Tsai ha evidenziato il ruolo di Taiwan come partner affidabile nelle catene di approvvigionamento globali e nella sicurezza. Inoltre, ha ribadito l'impegno di Taiwan nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa e nel collaborare con l'Europa su questioni come il cambiamento climatico. La notizia è riportata dal Taipei Times. La visita di Tsai ha avuto luogo in un contesto di crescente tensione geopolitica nella regione indo-pacifica, dove Taiwan cerca di affermare la sua posizione come alleato strategico per la democrazia e i diritti umani.