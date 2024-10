Taiwan: TSMC annuncia risultati record e prospettive positive per il futuro

12 Ottobre 2024_ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha programmato una conferenza il 17 ottobre per rivelare i risultati operativi del...

12 Ottobre 2024_ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha programmato una conferenza il 17 ottobre per rivelare i risultati operativi del terzo trimestre e le previsioni per il settore. Nonostante la ripresa economica globale sia stata inferiore alle aspettative, la domanda di applicazioni legate all'intelligenza artificiale (AI) continua a crescere, attirando l'attenzione degli investitori. Nel mese di settembre, TSMC ha registrato un fatturato consolidato di 251,8 miliardi di dollari taiwanesi, il secondo più alto nella sua storia, grazie alla piena capacità produttiva dei chip a 3 nanometri e alla forte domanda di AI. La conferenza si concentrerà anche sulla crescita prevista per il quarto trimestre e il prossimo anno, oltre ai progressi nella produzione di chip a 2 nanometri. La notizia è riportata da 工商時報. TSMC è il principale produttore di semiconduttori a livello mondiale e gioca un ruolo cruciale nell'industria tecnologica di Taiwan.