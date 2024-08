Taiwan: TSMC avvia la costruzione di un nuovo impianto in Germania

18 Agosto 2024_ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha annunciato che il 20 agosto 2024 si terrà la cerimonia di inaugurazione per un nuovo impianto di produzione a Dresda, in Germania. Il presidente di TSMC, C.C. Wei, parteciperà all'evento insieme a rappresentanti del governo tedesco e partner della catena di approvvigionamento. Questo impianto rappresenta un importante passo per TSMC nel rafforzare la sua presenza in Europa, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di semiconduttori nel settore automobilistico e industriale. La costruzione dell'impianto, che prevede un investimento di oltre 10 miliardi di euro, è sostenuta da significativi finanziamenti governativi. La notizia è riportata da 工商時報. TSMC, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, mira a contribuire alla resilienza della catena di approvvigionamento globale e a creare circa 2.000 posti di lavoro altamente specializzati in Europa.