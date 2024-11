Taiwan: TSMC sospende forniture di chip avanzati a clienti cinesi

8 Novembre 2024_ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha annunciato la sospensione delle forniture di chip a 7 nanometri e inferiori a clienti cinesi a partire dall'11 novembre 2024. Questa decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni legate a un recente scandalo che ha coinvolto Huawei e la violazione delle normative di esportazione. TSMC ha dichiarato di non commentare le voci di mercato, ma ha confermato il suo impegno a rispettare tutte le leggi applicabili. Si prevede che questa misura avrà un impatto significativo sulle startup di chip e sul mercato delle schede grafiche in Cina. La notizia è stata riportata da 工商時報. TSMC è il principale produttore di semiconduttori al mondo e la sua decisione riflette le crescenti tensioni nella guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina.