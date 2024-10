Taiwan: Un giardino incantato al Taipei 101 celebra la cultura italiana

08 Ottobre 2024_ Il Taipei 101 ha inaugurato un'esperienza unica chiamata "Amore Picnic", realizzata in collaborazione con il ristorante italiano IL MERCATO. Questo evento ha trasformato il quarto piano del centro commerciale in un giardino incantato, caratterizzato da piante di glicine e decorazioni in stile europeo, attirando visitatori desiderosi di scattare foto. Gli ospiti possono partecipare a sessioni di picnic romantico, gustando un delizioso tè pomeridiano senza doversi preoccupare della preparazione dei pasti. La notizia è riportata da bg3.co, evidenziando l'influenza della cultura italiana a Taiwan attraverso eventi che uniscono gastronomia e bellezza. Il giardino rimarrà aperto per visite gratuite, offrendo un'atmosfera incantevole per tutti i partecipanti.