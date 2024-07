Taiwan: Visita del vice presidente del Parlamento a Roma per rafforzare i legami con l'Italia

30 Luglio 2024_ Il vice presidente del Parlamento di Taiwan, Jiang Qichen, ha recentemente visitato l'Italia come parte di un tour europeo, dopo aver incontrato funzionari in Repubblica Ceca e Spagna. Durante la sua visita a Roma, ha partecipato a un banchetto organizzato dalla rappresentanza taiwanese, evidenziando l'interesse di vari politici europei a collaborare concretamente con Taiwan, nonostante le pressioni della Cina. Jiang ha sottolineato l'importanza della cooperazione in settori come semiconduttori e alta tecnologia, con l'Italia che mostra particolare interesse per la collaborazione industriale. La notizia è stata riportata da udn.com, evidenziando l'importanza delle relazioni diplomatiche tra Taiwan e l'Italia in un contesto geopolitico complesso.