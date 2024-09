Taiwan: Visita di delegazione americana per potenziare l'industria dei droni

22 Settembre 2024_ Una delegazione americana composta da 26 aziende è arrivata a Taiwan per esplorare opportunità di collaborazione nel settore dei droni. Il governo taiwanese, inclusi il Presidente e il Ministero della Difesa, ha mostrato grande interesse per questa visita, con l'obiettivo di produrre 15.000 droni al mese entro il 2028. Tuttavia, il Ministro della Difesa ha sollevato dubbi sull'uso di un marchio taiwanese per i droni militari, suggerendo che l'acquisto da fornitori americani potrebbe essere prioritario. Gli esperti locali avvertono che Taiwan dovrebbe sviluppare anche droni di produzione nazionale, non limitandosi a essere un semplice subfornitore per gli Stati Uniti. La notizia è riportata da 中國時報. La visita include incontri con aziende taiwanesi e una visita al National Chung-Shan Institute of Science and Technology, per discutere di potenziali trasferimenti tecnologici.