Taiwan: Washington lancia il Partnership for Indo-Pacific Defense con 12 alleati

25 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti hanno avviato il Partnership for Indo-Pacific Defense con almeno 12 alleati, inclusa Taiwan, per affrontare le limitazioni della catena di approvvigionamento e aumentare la produzione congiunta di armi. L'iniziativa mira a migliorare le capacità difensive degli Stati Uniti e dei loro alleati nella regione, concentrandosi sulla produzione congiunta di tecnologie di difesa critiche come missili, droni e sistemi di difesa informatica. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che l'iniziativa garantirà la disponibilità di tecnologie di difesa chiave e ridurrà la dipendenza dai fornitori esteri. La notizia è riportata dal Taipei Times. Questa partnership è vista come un'opportunità per le aziende di difesa negli Stati Uniti e nei paesi alleati di espandere le loro operazioni e collaborazioni.