Vietnam: 62.000 persone informate sui rischi climatici grazie a un progetto dell'UNDP

29 Agosto 2024_ Un progetto finanziato dal Green Climate Fund attraverso il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) ha fornito informazioni sui cambiamenti climatici e sui rischi di disastri a 62.000 persone in Vietnam, superando l'obiettivo iniziale di 20.000. Questo progetto, che ha avuto luogo nelle province costiere vulnerabili dal 2017 a luglio 2024, ha incluso centinaia di corsi di formazione per migliorare la preparazione delle comunità. Inoltre, sono stati installati 24 sistemi di allerta precoce per i rischi di disastro in sette località. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. Il Vietnam è uno dei paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, perdendo annualmente tra l'1% e l'1,5% del PIL a causa di disastri legati al clima.