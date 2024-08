Vietnam: Accelerazione per il progetto dell'Aeroporto Internazionale di Long Thành

09 Agosto 2024_ Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ha sollecitato un'accelerazione dei lavori per garantire che il...

09 Agosto 2024_ Il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, ha sollecitato un'accelerazione dei lavori per garantire che il progetto dell'Aeroporto Internazionale di Long Thành proceda secondo i tempi previsti. Questo aeroporto, situato nella provincia di Đồng Nai, è destinato a diventare uno dei principali hub aerei del paese, contribuendo significativamente allo sviluppo economico della regione. Mẫn ha sottolineato l'importanza di superare eventuali ostacoli burocratici e di garantire il finanziamento necessario per completare il progetto. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. L'Aeroporto di Long Thành, una volta completato, avrà una capacità di oltre 100 milioni di passeggeri all'anno, rappresentando un passo fondamentale per il settore dell'aviazione vietnamita.