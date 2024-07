Vietnam: ADB conferma le previsioni di crescita per il 2024 e 2025

18 Luglio 2024_ La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) mantiene invariate le previsioni di crescita economica per il Vietnam nel 2024 e 2025,...

18 Luglio 2024_ La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) mantiene invariate le previsioni di crescita economica per il Vietnam nel 2024 e 2025, rispettivamente al 6% e al 6,2%. Questa decisione è basata sulle solide performance economiche registrate nella prima metà del 2024. L'ADB sottolinea l'importanza di questi risultati per la stabilità economica del paese. Le previsioni positive riflettono la fiducia nelle politiche economiche vietnamite. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. La Banca Asiatica di Sviluppo è un'istituzione finanziaria internazionale che supporta lo sviluppo economico e sociale in Asia.