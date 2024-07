Vietnam: Aggiornato l'obiettivo di crescita economica per il 2024

8 Luglio 2024_ Dopo una crescita impressionante dell'economia vietnamita nel secondo trimestre e nei primi sei mesi del 2024, il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti ha aggiornato il piano per l'anno. L'obiettivo è raggiungere una crescita del 7% per l'intero anno. Questo aggiornamento riflette l'ottimismo del governo riguardo alle prospettive economiche del paese. Il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti è l'ente governativo responsabile della pianificazione economica in Vietnam. Lo riporta il sito di notizie Đầu tư. L'aggiornamento del piano economico è stato accolto positivamente dagli analisti, che vedono in esso un segnale di fiducia nelle capacità di ripresa del Vietnam.