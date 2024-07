Vietnam: Allarme per la vendita incontrollata di cianuro online

9 Luglio 2024_ Un'indagine ha rivelato che il cianuro, una sostanza altamente tossica, è facilmente acquistabile su piattaforme di social media, siti web e mercati online in Vietnam. La sostanza, utilizzata principalmente per l'estrazione di metalli preziosi, è stata trovata in vendita senza restrizioni, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Recenti casi di avvelenamento, tra cui un incidente a Đồng Nai, hanno evidenziato la pericolosità di questa pratica. Gli esperti e le autorità sanitarie locali hanno chiesto un controllo più rigoroso sulla vendita di tali sostanze. Lo riporta tuoitre.vn. La mancanza di regolamentazione adeguata potrebbe portare a ulteriori incidenti gravi, richiedendo un intervento immediato da parte delle autorità competenti.