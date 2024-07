Vietnam: Allerta per l'inquinamento atmosferico nelle grandi città

31 Luglio 2024_ L'inquinamento atmosferico rappresenta un grave problema nelle principali città del Vietnam, in particolare a Hanoi e Ho Chi Minh...

31 Luglio 2024_ L'inquinamento atmosferico rappresenta un grave problema nelle principali città del Vietnam, in particolare a Hanoi e Ho Chi Minh City, dove l'alta densità di popolazione e il traffico intenso aggravano la situazione. Secondo i dati di IQAir, il Vietnam si colloca al 22° posto nella classifica mondiale per inquinamento da PM2.5, con una concentrazione media annuale di 29,6 μg/m3, ben oltre i limiti raccomandati dall'OMS. Le stime indicano che tra 2.000 e 3.000 persone muoiono ogni anno a Ho Chi Minh City a causa di malattie legate all'inquinamento atmosferico. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi anni, richiedendo misure urgenti per il controllo delle emissioni dai veicoli.