Vietnam: Allerta truffe online mirate a investimenti falsi in Coteccons

30 Luglio 2024_ Le autorità vietnamite avvertono della crescente attività di truffatori che si spacciano per Coteccons, un'importante azienda di costruzioni, per ingannare investitori. Questi truffatori utilizzano siti web falsi e offerte di investimenti con rendimenti irrealistici, attirando vittime con promesse di guadagni rapidi. Molti investitori, ignari del raggiro, hanno già perso ingenti somme di denaro e si trovano in difficoltà nel tentativo di recuperare i fondi. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Coteccons ha già avviato misure legali per fermare queste frodi e ha invitato il pubblico a utilizzare solo i canali ufficiali per le informazioni aziendali.