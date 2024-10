Vietnam: Alluvioni devastano Quảng Bình, 4 morti e migliaia di sfollati

29 Ottobre 2024_ Le forti piogge e le alluvioni in Quảng Bình hanno causato la morte di quattro persone e la scomparsa di altre tre, mentre circa 600 turisti sono rimasti bloccati in un resort a causa delle inondazioni. Le autorità locali hanno dichiarato che oltre 15.000 abitazioni sono state sommerse, costringendo molti residenti a cercare rifugio in zone più sicure. Il livello dell'acqua nel fiume Nhật Lệ ha superato il livello di allerta, raggiungendo picchi storici. La notizia è stata riportata da Đầu tư. Le scuole nella provincia sono state chiuse per garantire la sicurezza degli studenti durante questa emergenza meteorologica.