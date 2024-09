Vietnam: Anna Võ presenta la sua collezione Ascesa con l'ispirazione italiana

11 Settembre 2024_ La designer vietnamita Anna Võ ha lanciato la sua nuova collezione Ascesa, composta da 24 abiti che uniscono stili classici e moderni, in occasione del 16° anniversario del suo marchio. La collezione, che trae ispirazione dai fiori di ortensia, è il risultato di una collaborazione speciale con sua madre, la designer Thúy Nga. Durante l'evento, hanno partecipato importanti figure italiane, tra cui il Console Generale d'Italia in Vietnam, Enrico Padula, e il Presidente della Camera di Commercio Italiana in Vietnam, Michele D'Ercole. La collezione Ascesa si distingue per l'uso di materiali di alta qualità, tra cui seta italiana, e riflette un perfetto equilibrio tra l'artigianato vietnamita e l'estetica europea, come riportato da doanhnghiephoinhap.vn. L'evento ha offerto anche un'esperienza culinaria italiana, arricchendo ulteriormente il legame tra le due culture.