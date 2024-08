Vietnam: Approvati nuovi alti funzionari e discussioni sulla carenza di insegnanti

26 Agosto 2024_ Il Parlamento del Vietnam ha recentemente approvato la nomina di tre Vicepremier e due Ministri, rispettivamente della Giustizia e delle Risorse Naturali e dell'Ambiente. Inoltre, è stata eletta la nuova Presidenza della Corte Suprema e del Pubblico Ministero. Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto una grave carenza di insegnanti in molte province, in particolare per le materie di inglese, informatica, musica e arti visive. Queste informazioni sono state riportate da nld.com.vn. Il giornale ha anche organizzato un dibattito sulla qualità delle risorse umane, evidenziando l'importanza di affrontare le sfide nel settore educativo.