Vietnam: Approvato il piano di investimento per l'ampliamento dell'autostrada TP Hồ Chí Minh - Long Thành

22 Agosto 2024_ Il Ministero dei Trasporti del Vietnam ha espresso supporto per il piano della Vietnam Expressway Development Corporation (VEC) di raccogliere il 100% dei fondi necessari per l'ampliamento e la gestione dell'autostrada TP Hồ Chí Minh - Long Thành. L'investimento prevede un ampliamento da 8 a 10 corsie su un tratto di 21,92 km, con l'obiettivo di migliorare la rete stradale in vista dell'apertura del nuovo aeroporto internazionale di Long Thành. Tuttavia, il Ministero ha sottolineato che l'uso di fondi pubblici per la bonifica del terreno non è conforme alla legge sugli investimenti. La notizia è riportata da Đầu tư. L'ampliamento dell'autostrada è cruciale per garantire l'efficienza del trasporto nella regione e supportare lo sviluppo economico locale.