Vietnam: Approvato il piano nazionale di protezione ambientale

10 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro Trần Hồng Hà ha firmato una decisione che approva il progetto di pianificazione nazionale per la protezione ambientale con una visione fino al 2050. Questo piano mira a migliorare la gestione ambientale e a promuovere lo sviluppo sostenibile nel paese. Tra gli obiettivi principali ci sono la riduzione dell'inquinamento, la conservazione della biodiversità e l'uso efficiente delle risorse naturali. Il progetto prevede anche l'implementazione di tecnologie avanzate per monitorare e gestire l'ambiente. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile per il Vietnam.