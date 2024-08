Vietnam: Assemblea Nazionale discute legge per l'estrazione mineraria

13 Agosto 2024_ L'Assemblea Nazionale del Vietnam ha avviato la sua quinta sessione tematica dedicata alla costruzione di leggi, concentrandosi sulle migliori opzioni per la pianificazione dell'esplorazione, estrazione e utilizzo dei minerali. Durante la sessione, i membri hanno esaminato le normative necessarie per garantire una gestione sostenibile delle risorse minerarie del paese. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'uso delle risorse naturali, promuovendo al contempo la crescita economica. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Questa iniziativa è cruciale per il Vietnam, un paese ricco di risorse minerarie, che cerca di bilanciare sviluppo economico e sostenibilità ambientale.