Vietnam: Attesa una forte ondata di investimenti dalla Corea del Sud

16 Luglio 2024_ Il Vietnam prevede una significativa ondata di investimenti dalla Corea del Sud, stimata in decine di miliardi di dollari, secondo l'Agenzia per gli Investimenti Esteri. Durante la Settimana della Partnership Plus Vietnam-Corea 2024 a Ho Chi Minh City, il direttore dell'agenzia, Đỗ Nhất Hoàng, ha sottolineato che la Corea del Sud è uno dei principali investitori nel paese. Fino a giugno, la Corea del Sud ha investito quasi 87,5 miliardi di dollari in oltre 10.000 progetti, principalmente nel settore manifatturiero. Il Vietnam sta diventando più selettivo riguardo agli investimenti diretti esteri, concentrandosi su qualità, efficienza e sostenibilità. Lo riporta Việt Nam News. Il paese sta anche promuovendo la trasformazione digitale, verde ed energetica per attrarre ulteriori investimenti.