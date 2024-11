Vietnam: Aumento allarmante delle infezioni sessualmente trasmissibili tra gli adolescenti

04 Novembre 2024_ In Vietnam, l'accesso facilitato a contenuti espliciti sui social media e la mancanza di educazione sessuale adeguata hanno portato a un preoccupante aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) tra gli adolescenti. Un rapporto dell'Ospedale Dermatologico di Ho Chi Minh City ha evidenziato un incremento delle visite per IST tra i giovani, passando da 1.000 casi nel 2021 a 2.437 nel 2023. Esperti avvertono che la curiosità naturale degli adolescenti, unita a una scarsa conoscenza della salute sessuale, contribuisce a comportamenti a rischio e a conseguenze a lungo termine per la salute. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News, che sottolinea l'importanza di un'educazione sessuale completa e della comunicazione aperta tra famiglie e scuole per affrontare questa crescente problematica di salute pubblica.