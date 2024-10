Vietnam: Aumento dei casi di corruzione e preoccupazioni per il settore immobiliare

20 Ottobre 2024_ Il Ministero della Pubblica Sicurezza del Vietnam ha riportato la scoperta di 956 casi di corruzione e abuso di potere nel corso dell'ultimo anno. Il rapporto evidenzia anche un aumento delle violazioni legate alla gestione economica e al contrabbando, con un recupero di beni per oltre 1.500 miliardi di dong. Inoltre, si segnala una crescente preoccupazione per l'eccessivo afflusso di credito nel settore immobiliare, che potrebbe portare a un aumento dei crediti deteriorati. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Le autorità stanno intensificando gli sforzi per combattere la corruzione e garantire una crescita economica sostenibile.