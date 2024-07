Vietnam: Aumento dei prezzi delle ville ad Hanoi

13 Luglio 2024_ Il mercato immobiliare di Hanoi ha registrato un aumento dei prezzi delle ville e delle case a schiera nella prima metà dell'anno, nonostante un andamento ancora lento. Secondo un rapporto di Savills, i prezzi delle nuove ville nei progetti di fascia alta sono aumentati del 9% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 178 milioni di VND (7.007 USD) per metro quadrato. I prezzi delle case a schiera sono diminuiti del 2% a 188 milioni di VND per metro quadrato, mentre i prezzi delle shophouse sono aumentati del 3% a 288 milioni di VND per metro quadrato. Le vendite nel secondo trimestre sono diminuite del 40% rispetto al trimestre precedente, ma sono aumentate del 5% rispetto all'anno precedente, con un totale di 111 abitazioni vendute. Lo riporta vietnamnet.vn. La maggior parte delle transazioni primarie si è concentrata nel distretto di Ha Dong, grazie ai progetti infrastrutturali in corso.