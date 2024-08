Vietnam: Aumento dei tassi di interesse per prestiti per abitazioni sociali

15 Agosto 2024_ La Vietnam Bank for Social Policies ha annunciato un incremento del tasso di interesse per i prestiti destinati all'acquisto di...

15 Agosto 2024_ La Vietnam Bank for Social Policies ha annunciato un incremento del tasso di interesse per i prestiti destinati all'acquisto di abitazioni sociali e alla ristrutturazione di case, passando dal 4,8% al 6,6% annuo. Questo cambiamento si applica sia ai prestiti esistenti che a quelli nuovi, influenzando così le famiglie che cercano di accedere a soluzioni abitative a prezzi accessibili. L'aumento dei tassi potrebbe avere un impatto significativo sulla capacità delle persone di ottenere finanziamenti per migliorare le proprie condizioni abitative. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La Vietnam Bank for Social Policies è un'istituzione finanziaria statale che si occupa di fornire prestiti a favore delle politiche sociali nel paese.