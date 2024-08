Vietnam: Aumento dei voli per le festività nazionali con oltre 4.200 operazioni programmate

22 Agosto 2024_ Durante le festività nazionali che si svolgeranno dal 30 agosto al 3 settembre, le compagnie aeree vietnamite opereranno più di 4.200 voli. Questo rappresenta un incremento del 3% rispetto alla settimana precedente e del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le rotte nazionali, in particolare quelle tra Hà Nội, Đà Nẵng e HCM City, vedranno un aumento significativo, con oltre 240 voli al giorno. La Civil Aviation Authority of Vietnam ha raccomandato ai passeggeri di monitorare gli orari dei voli per evitare congestioni. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Le compagnie aeree stanno cercando di gestire al meglio la domanda in un contesto di difficoltà operativa, come la riduzione del numero di aerei disponibili.