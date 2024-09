Vietnam: Aumento del turismo durante le festività nazionali del 2 settembre

01 Settembre 2024_ In occasione delle festività nazionali del 2 settembre, i luoghi turistici in Vietnam hanno registrato un notevole afflusso di...

01 Settembre 2024_ In occasione delle festività nazionali del 2 settembre, i luoghi turistici in Vietnam hanno registrato un notevole afflusso di visitatori. Il sito turistico di Ba Den ha organizzato spettacoli artistici, attirando circa 8.000 visitatori il 31 agosto, con un incremento significativo rispetto ai giorni normali. Anche a Vung Tau, le spiagge hanno visto un aumento del 34,4% dei bagnanti rispetto all'anno precedente, mentre a Hue si prevede un arrivo di 120.000 turisti durante il periodo festivo. La notizia è riportata da sggp.org.vn. Le celebrazioni includono eventi culturali e artistici, evidenziando l'importanza del turismo per l'economia vietnamita.