Vietnam: Aumento delle malattie cardiovascolari tra i giovani

3 Luglio 2024_ Un numero crescente di giovani in Vietnam, specialmente tra i 30 e i 40 anni e anche sotto i 30, è stato diagnosticato con malattie cardiovascolari, secondo gli esperti sanitari. Ogni anno, oltre 200.000 decessi in Vietnam sono attribuiti a malattie cardiovascolari, rappresentando il 39,5% di tutte le morti. Le malattie cardiovascolari colpiscono circa il 25% dei giovani adulti e il numero di casi è in aumento. L'ospedale del cuore di Hà Nội ha registrato un incremento annuale del 10-20% nei casi di malattie cardiovascolari. Việt Nam News riporta che stili di vita non salutari, stress lavorativo e mentale sono tra i principali fattori di rischio. Gli esperti raccomandano cambiamenti nello stile di vita per prevenire e trattare queste malattie.