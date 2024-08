Vietnam: Aumento delle richieste di rinnovo per l'uso del suolo a Ho Chi Minh City

09 Agosto 2024_ Dopo l'emissione di una nuova guida da parte del Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali di Ho Chi Minh City, molti cittadini si sono affrettati a presentare domande per il rinnovo del tempo di utilizzo del suolo agricolo, temendo possibili espropri. Le filiali degli uffici di registrazione della terra, come quelle a Thu Duc e Cu Chi, hanno registrato un afflusso maggiore di persone rispetto al solito, con personale dedicato a chiarire le normative. Secondo il funzionario Giang Tan Dat, la guida si applica solo a coloro che hanno contratti di affitto o concessione di terreni dallo Stato. La notizia è riportata da voh.com.vn. Questo sviluppo evidenzia l'importanza della chiarezza normativa per i cittadini che utilizzano terreni agricoli in Vietnam.